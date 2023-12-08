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        Antalya'da dolandırıcılık şüphelisi 2 kişi yakalandı

        Antalya'da dolandırıcılık şüphelisi yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 16:51 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:51
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        Antalya'da dolandırıcılık şüphelisi 2 kişi yakalandı
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        Antalya'da dolandırıcılık şüphelisi yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

        Ekipler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 3 kişinin toplamda 124 bin dolarını ve ziynet eşyalarını çalan yabancı uyruklu M.E. ve M.İ.E'yi yakaladı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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