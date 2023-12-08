Antalya'da dolandırıcılık şüphelisi 2 kişi yakalandı

Antalya'da dolandırıcılık şüphelisi yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Ekipler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 3 kişinin toplamda 124 bin dolarını ve ziynet eşyalarını çalan yabancı uyruklu M.E. ve M.İ.E'yi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.