Antalya'da çeşitli suçlardan aranan bir zanlı tutuklandı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik kent genelinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Denetimlerde, hakkında 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.H. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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