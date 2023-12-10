Kumluca Belediyespor evinde berabere kaldı Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. grupta mücadele eden Kumluca Belediyespor ligin 9. haftasında kendi evinde karşılaştığı Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor ile 2-2 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. grupta mücadele eden Kumluca Belediyespor ligin 9. haftasında kendi evinde karşılaştığı Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor ile 2-2 berabere kaldı.

Kumluca Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Samet Şahin, Alişan Küçükkoçak ve Uğur Can Uysal hakem üçlüsü yönetti. İlk dakikalardan itibaren rakibine göre üstün bir futbol ortaya koyan Kumluca Belediyespor, 10. dakikada gelişen bir atakta Emrah Şenol ile 1-0 öne geçti.

İlk yarısı bu skorla sona eren maçın ikinci yarısına bu kez konuk Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor takımı üstün başladı. 55. dakikada Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor'dan Emir Aydın takımını beraberliği getiren golü kaydederek skoru 1-1 yaptı.

Golün hemen ardından başlama vuruşuyla birlikte topa sahip olan konuk Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor oyuncuları, 58. dakikada rakip ceza alanı içinde yaşanan karambolde topa dokunan İskender Cesur ile skoru 2-1 yaparak öne geçti.

Maçın 81. dakikasında Kumluca Belediyespor takımı ceza alanı içinde yapılan faul ile penaltı kazandı. Penaltı vuruşu öncesi Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor takımı oyuncuları hakeme yoğun itirazlarda bulundular. Penaltı vuruşunu kullanan ev sahibi takımdan Emrah Şenol topu ağlara göndererek kendisinin ikinci ve takımına beraberlik getiren golü kaydetti.

9 dakikada uzatmanın oynandığı maçta başka gol olmayınca takımlar sahadan 2-2 beraberlik ile ayrılarak haftayı bir puanla kapattılar. Maçtan sonra hakeme ve itirazlarda bulunan oyuncular ve tribündeki taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polisin müdahalesiyle olaylar büyümeden sona erdi.