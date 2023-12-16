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        Antalya Kumluca'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini ve seraları su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 12:24 Güncelleme: 16.12.2023 - 12:32
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        Antalya Kumluca'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini ve seraları su bastı.

        Kumluca’da aşırı yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluşurken, Merkez Mahallesi'nde araçların yolda gitmekte zorlandığı görüldü.

        Gödene Mahallesi'nde bazı iş yerlerini, ilçenin dış mahallelerindeki bazı bahçeleri ve seraları da su bastığı bildirildi.

        Öte yandan Gavur Deresi'nin yağışlardan dolayı debisi yükseldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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