GÜNCELLEME - Antalya Kumluca'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini ve seraları su bastı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini ve seraları su bastı.

Kumluca'da aşırı yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, Merkez Mahallesi'nde araçların yolda gitmekte zorlandığı görüldü.

Gödene Mahallesi'nde bazı iş yerlerini, ilçenin dış mahallelerindeki bazı bahçeleri ve seraları da su bastığı bildirildi. Öte yandan Gavur Deresi'nin yağışlardan dolayı debisi yükseldi.

- 2 elektrik direği devrildi

Kasapçayırı Mahallesi'nde yağıştan dolayı toprağın yumuşaması nedeniyle iki elektrik direği devrildi.

Direkler ekiplerin çalışmasıyla yoldan çekildi.

Hacıveliler ve Göksu mahallelerinde müstakil evleri su bastı, vatandaşlar kovalarla suyu boşaltmaya çalıştı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, su basan sera ve bahçeleri gezerek, vatandaşlardan bilgi aldı.