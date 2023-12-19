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        Serik'te lise öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu

        Antalya'nın Serik ilçesinde lise öğrencileri Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 09:42 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:43
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        Serik'te lise öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu
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        Antalya'nın Serik ilçesinde lise öğrencileri Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirdi.

        Canan Yavuz Gürkan Anadolu Meslek Lisesi ve Finike Doğa Koruma ve Milli Park Şefliği işbirliğiyle yürütülen "Doğa Bize Emanet Geleceğe Mirastır" projesi kapsamında, fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte, lise öğrencileri tarafından Finike Asarönü 100. Yıl Cumhuriyet Hatıra Ormanı'na 30 akasya fidanı dikimi yapıldı.

        Finike İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, fidan dikiminin sürdürülebilirlik amacıyla yapıldığını söyledi.

        Gökdemir, etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür etti.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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