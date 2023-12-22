Kemer'de turizmciler kompost ve mama yapım makinelerini inceledi Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) tarafından düzenlenen etkinlikte ilçedeki turizmcilere, Sıfır Atık Projesi kapsamında biyobozunur atıkların doğaya kazandırılması amacıyla mama ve kompost yapımı süreci hakkında bilgi verildi.

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) tarafından düzenlenen etkinlikte ilçedeki turizmcilere, Sıfır Atık Projesi kapsamında biyobozunur atıkların doğaya kazandırılması amacıyla mama ve kompost yapımı süreci hakkında bilgi verildi.

KETOB ve Eco24 Çevre Teknolojileri şirketinin işbirliğiyle bir otelde düzenlenen tanıtım etkinliğine ilçedeki otel işletmecileri katıldı.

Kemer bölgesindeki otellerin Sıfır Atık Projesi kapsamında biyobozunur atıklarını nasıl doğaya kazandırabilecekleri konusunda katılımcılara bilgi verilen etkinlikte, turizmciler atıkların sokak hayvanları için mama ve kompost yapıldığı makineleri de inceledi.

Eco24 Çevre ve Teknolojileri Kurumsal İletişim Direktörü Semra Yıldırım, şirketlerinin kompost ve mama makineleri ürettiğini belirtti.