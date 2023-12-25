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        Süper Amatör Ligi

        Süper Amatör Ligi'nde Korkuteli Belediyespor, rakibi Kaş Kınıkspor'u 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 09:34 Güncelleme: 25.12.2023 - 09:34
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        Süper Amatör Ligi
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        Süper Amatör Ligi'nde Korkuteli Belediyespor, rakibi Kaş Kınıkspor'u 2-0 mağlup etti.

        Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan maçta ilk golü ev sahibi takımından Burak Arıtürk kaydetti. İlk yarı Korkuteli Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi.

        Maçın 78. dakikasında Ahmet Eren Alp, penaltı vuruşuyla takımın ikinci golünü attı.

        Karşılaşma Korkuteli'nin 2-0 galibiyetiyle tamamlandı.

        Maç sonunda Korkuteli Belediyesporlu oyuncular ve teknik heyet, asker selamı vererek galibiyeti şehitlere armağan etti.

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