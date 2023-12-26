Kumluca'da Halk Eğitim Merkezi ve TOBB Anaokulu temeli törenle atıldı

Kumluca ilçesinde Laika-Orhan Günay Halk Eğitim Merkezi ve 12 derslikli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Anaokulu binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Antalya Ticaret Odası Borsası Başkanı Ali Çandır, Kumluca Ticaret Odası Başkanı Fahri Özen ve Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Vali Şahin, pençe kilit harekatı bölgesinde şehit düşen Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk halkına başsağlığı diledi.

Antalya'da yaklaşık 4 aydır görev yaptığını ve geçen süre içerisinde her hafta bir okul temeli attıklarını belirten Şahin, "Özellikle Antalyalı hayırseverlerimizin eğitime katkısı büyük. Bugün de Türkiye Odalar Borsalar Birliği başkanımız sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun destekleriyle bir ana okulunun, hem de çok değerli hayırseverimiz eski Ticaret Sanayi Odası başkanımız Murat Hüdavendigar Günay beyin merhum babası Kumluca'nın eski belediye başkanlarından Orhan Günay'ın muhterem annesi Laika Günay adına yaptırdığı halk eğitim merkezinin temelini atacağız. Halk eğitim merkezi olması çok önemli, çünkü biz hayırseverlerimizi halk eğitim merkezine yönlendirmekte zorluk çekiyoruz. İnşallah en kısa sürede bu iki güzel binamızı tamamlarız ve halkımızın hizmetine sunarız. Ben hayırseverlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kumluca'mıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Belediye Başkanı Böcek de, Antalya'da hayırseverlerin eğitime büyük katkısı sağladığını anlatarak, Belediye olarak eğitime çok önem verdiklerini ve halk eğitim merkezleriyle birçok hizmeti ortaklaşa yürüttüklerini ifade etti.

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir ise Kumluca için önemli bir gün olduğunu, uzun yıllardır büyük sıkıntılar ve zorluklar içinde hizmet vermeye çalışan halk eğitim merkezinin yeni bir binaya kavuşacak olmasının sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hayırsever iş insanı Murat Hüdavendigar Günay da, rahmetli babasına okul yaptırma düşüncesini açıkladığında çok sevindiğini belirterek, "Tek arzum bugün babamda yaşıyor olsaydı da bu günleri görmesini isterdim. Ben bu güzel eserin yapılmasında bana büyük destekleri olan annem, eşim, oğlum ve kızıma teşekkür ediyorum. İnşallah bu gibi hayır işlerine bundan sonraki süreçte de elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz. Herkese bizi bu güzel günde yalnız bırakmadıkları için ayrıca teşekkür ediyorum, ilçemize hayırlı olsun." dedi.

Konuşmalarından ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından hayırseverlere plaket takdim edildi. Kumluca Müftü vekili Muhammed Emin Emre tarafından okunan duanın ardından Laika-Orhan Günay Halk Eğitim Merkezi ve 12 derslikli TOBB Anaokulunun temeli atıldı.