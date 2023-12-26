Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

H.Y. (44) idaresindeki 07 BLF 525 plakalı otomobil, Altınkale Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda yolun karışı tarafına geçmeye çalışan Mahmut Akıncı'ya (77) çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Akıncı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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