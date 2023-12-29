Antalya'da misinaya takılan deniz kaplumbağası kurtarıldı
Antalya'nın Kaş ilçesinde misinaya takılan caretta caretta, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekibi ve gönüllülerin desteğiyle kurtarıldı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde misinaya takılan caretta caretta, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekibi ve gönüllülerin desteğiyle kurtarıldı.
Kaş Limanı'nda misinaya takılan deniz kaplumbağasını fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Kısa sürede limana gelen Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekibi, dalış eğitmeni Oray Ercan ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) gönüllüsü Özcan Keçeli, deniz kaplumbağasını ağlardan kurtarmak için harekete geçti.
Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekibi ve gönüllüler, ulaştıkları deniz kaplumbağasını misinadan kurtararak suya bırakıldı.
Kaplumbağayı kurtarma anları, DEKAMER gönüllerince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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