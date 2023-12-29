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        Antalya'da misinaya takılan deniz kaplumbağası kurtarıldı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde misinaya takılan caretta caretta, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekibi ve gönüllülerin desteğiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:00 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:00
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        Antalya'da misinaya takılan deniz kaplumbağası kurtarıldı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde misinaya takılan caretta caretta, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekibi ve gönüllülerin desteğiyle kurtarıldı.

        Kaş Limanı'nda misinaya takılan deniz kaplumbağasını fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

        Kısa sürede limana gelen Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekibi, dalış eğitmeni Oray Ercan ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) gönüllüsü Özcan Keçeli, deniz kaplumbağasını ağlardan kurtarmak için harekete geçti.

        Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekibi ve gönüllüler, ulaştıkları deniz kaplumbağasını misinadan kurtararak suya bırakıldı.

        Kaplumbağayı kurtarma anları, DEKAMER gönüllerince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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