Konyaaltı'ndaki işletmelere yılbaşı denetimi yapıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yılbaşı öncesi iş yerleri denetlendi.

Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesi kafe, restoran, bar ve alkol satışı yapılan yerlere yönelik denetim yapılarak, iş yerlerinin genel temizliği, gıdaların son tüketim tarihleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları gibi unsurlar kontrol edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşların yılbaşı dolayısıyla yapacakları alışverişlerinde sıkıntı yaşamamalarını amaçladıklarını ifade etti.

Zabıta memuru Murat Aksu da rutin yaptıkları denetimleri, yılbaşı dolayısıyla sıklaştırdıklarını aktardı.