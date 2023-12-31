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        Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki genç öldü, bir çocuk yaralandı

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki genç öldü, bir çocuk da yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 16:44 Güncelleme: 31.12.2023 - 16:54
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        Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki genç öldü, bir çocuk yaralandı
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        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki genç öldü, bir çocuk da yaralandı.

        B.E.B'nin (16) kullandığı 34 TV 2113 plakalı otomobil, Altınkale Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda kontrolden çıkarak şarampole derildi. Yuvarlanan araç, bir ağaca çarparak durabildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, sürücü B.E.B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan araçtaki 8 yaşındaki Ö.F.B. ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza yerine gelen gencin ve çocuğun yakınları gözyaşı döktü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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