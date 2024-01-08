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        Antalya'da hortum seralara zarar verdi

        Kumluca'da hortum nedeniyle bazı seralarda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 18:44 Güncelleme: 08.01.2024 - 18:44
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        Antalya'da hortum seralara zarar verdi
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        Kumluca'da hortum nedeniyle bazı seralarda hasar oluştu.

        Kentte iki gündür etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran yağış aralıklarla sürüyor.

        Mavikent Mahallesi Aktaş mevkiinde yoğun yağışla birlikte denizde hortum oluştu.

        Hortumun etkisiyle sahile yakın seralarda hasar meydana geldi.

        Hasar gören seralarla ilgili ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaparak tutanak tuttu.

        Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de seraları hasar gören çiftçileri ziyaret ederek geçmiş olsun diledi.

        Hortumun küçük bir bölgede etkili olduğunu belirten Kökce, bu tür afetlere karşı çiftçilerin seralarını mutlaka sigortalatmaları gerektiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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