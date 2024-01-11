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        Antalya'da 3 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan sanığa 88 yıl 4 ay hapis cezası

        Antalya'da 3 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi ağır yaralayan sanığa "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 25'er yıl, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 10 ay hapis ve 500 lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 10:36 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:36
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        Antalya'da 3 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan sanığa 88 yıl 4 ay hapis cezası
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        Antalya'da 3 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi ağır yaralayan sanığa "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 25'er yıl, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 10 ay hapis ve 500 lira para cezası verildi.

        Aksu ilçesinde Mahmut Şimşek, Galip ve İbrahim Topdemir'i öldüren, Halil Ülkü'yü de ağır yaralayan sanık Ahmet K'nin yargılanmasına Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

        Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet K. ile müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Son savunmasını yapan sanık, karakol ve mahkeme sürecindeki ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek, "Borçlarımı ödemek için yanımda 200 bin lira ve çek götürdüm. Bu suçu yapacak insan değildim. Talihsiz bir şekilde bu olay başıma geldi. Olaydan 25 gün önce kızım dünyaya geldi. Karım ve kızımla tehdit edildim. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım." dedi.

        Mahkeme heyeti sanığı, Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve oğlu Galip Topdemir'i "kasten öldürme" suçundan önce ayrı ayrı müebbet hapis cezalarına çarptırdı. Mahkeme heyeti haksız tahrik indirimi ile cezaları ayrı ayrı 25'er yıla düşürdü.

        Sanık ayrıca Halil Ülkü'yü "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 10 ay hapis ve 500 lira para cezasına çaptırıldı.

        Sanığa toplam 88 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

        - Olay

        Aksu ilçesinde 2 Şubat 2023'te, Ahmet K. iddiaya göre alacak meselesinden Alaylı Mahallesi'nde Halil Ülkü'yü ağır yaralamış, ardından Karaöz Mahallesi'ne giderek Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek (52), İbrahim Topdemir (55) ve oğlu Galip Topdemir'i (33) araç içinde tabancayla ateş ederek öldürmüştü.

        Olay yerinden kaçan Ahmet K. daha sonra yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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