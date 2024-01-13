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        Antalya'da palmiye ağacına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Finike ilçesinde refüjdeki palmiye ağacına çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 21:14 Güncelleme: 13.01.2024 - 21:25
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        Antalya'da palmiye ağacına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Finike ilçesinde refüjdeki palmiye ağacına çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        Ü.C'nin kullandığı 07 V 4637 plakalı otomobil, Hasyurt Mahallesi Sahil Yarbaşı Caddesi'nde refüjdeki palmiye ağacına çarptı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Y.A. ve S.Ç. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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