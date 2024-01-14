Antalya'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.D'nin (37) kullandığı 07 AGY 546 plakalı hafif ticari araç, Beldibi Mahallesi Kıbrıs Deresi mevkisinde yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.

Araçta bulunan Hafize Eren (69) kaza yerinde öldü, Ayşe D. (32) ile Mustafa Eren (33) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elmalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.