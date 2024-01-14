Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Murat Altan
Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Jehezkel, Safuri, Saric, Larsson, Buksa
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir, Visca, Bardhi, Fountas, Enis Destan
Gol: Dk. 2 Fountas (Trabzonspor)
ANTALYA
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