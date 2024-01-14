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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 16:10 Güncelleme: 14.01.2024 - 16:10
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Murat Altan

        Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Jehezkel, Safuri, Saric, Larsson, Buksa

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir, Visca, Bardhi, Fountas, Enis Destan

        Gol: Dk. 2 Fountas (Trabzonspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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