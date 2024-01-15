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        Antalya'da yolcu otobüsü ile çarpışan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 23:10 Güncelleme: 15.01.2024 - 23:22
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        Antalya'da yolcu otobüsü ile çarpışan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        D.D. (20) idaresindeki 06 CTL 720 plakalı kamyonet ile İ.T. (43) yönetimindeki 34 GPU 375 plakalı yolcu otobüsü, Kınık Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada, ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan sürücü D.D. ile aynı araçtaki Cadir D. (64) ve Sami D. (30) yaralandı.

        Ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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