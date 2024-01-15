Antalya'da yolcu otobüsü ile çarpışan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D.D. (20) idaresindeki 06 CTL 720 plakalı kamyonet ile İ.T. (43) yönetimindeki 34 GPU 375 plakalı yolcu otobüsü, Kınık Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan sürücü D.D. ile aynı araçtaki Cadir D. (64) ve Sami D. (30) yaralandı.

Ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.