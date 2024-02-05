Antalya'da sulama kanalında ceset bulundu
Antalya'nın Aksu ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Antalya'nın Aksu ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Çalkaya Mahallesi Karakoyunlu mevkiindeki sulama kanalında ceset görenler durumu polise bildirdi.
Deniz polisince sudan çıkarılan cesedin Murat Aygün'e (33) ait olduğu belirlendi.
Havalimanında çalıştığı öğrenilen Aygün'ün cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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