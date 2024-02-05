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        Alanya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde belediyeye ait malzeme deposundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 14:06 Güncelleme: 05.02.2024 - 14:06
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        Alanya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde belediyeye ait malzeme deposundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Payallar Mahallesi'ndeki Alanya Belediyesine ait malzeme deposunda yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.K. ve M.Ö. olduğunu belirledi.

        Zanlılar, Konaklı Mahallesi'ndeki ikametlerinde gözaltına alındı.

        Karakoldaki işlemlerin ardından adliyede sevk edilen E.K. ve M.Ö, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Zanlıların depodan çaldığı tespit edilen 90 paravan çerçeve demiri, 148 paravan bağlantı demiri ve 1841 paravan numaratör demiri zabıta ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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