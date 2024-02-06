Antalya'da depremzede çocukların yaptığı resimler sergilendi

Antalya'nın Serik ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında depremzede çocukların yaptığı resimlerden oluşan sergi açıldı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki The Land Of Legends'in tema parkının ev sahipliğinde "Asrın Yıkıcı Depremi İçin Çocuklarımızla El Ele Sanat Yolculuğu" adı verilen sergi düzenlendi.

Sergide, depremlerden sonraki süreçte Antalya ve ilçelerinde konuk edilen depremzede çocukların yaptığı resimler yer aldı.

The Land Of Legends yöneticilerinden Aslıhan Tunçbilek, açılışta yaptığı konuşmada, geçen sene yaşanılan zorlu günlerin ardından depremzede çocukların sanatı sayesinde bir araya geldiklerini söyledi.

Tunçbilek, bu tür etkinliklerin dayanışma ruhunun canlandırılması için önemli olduğunu kaydetti.

Sergiyi organize eden yardım gönüllüsü Feray Üster, çocukların kendi iç dünyasını, korkularını ve umutlarını resmettiğini ifade etti.

Üster, "Bu serginin amacı, sadece resimlere değil, çocukların kalplerine ve ruhlarına odaklanmak, birbirimize destek olmak ve bir arada iyileşme sürecine katkıda bulunmaktır." dedi.

Sergi, 14 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.