Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da depremzede çocukların yaptığı resimler sergilendi

        Antalya'nın Serik ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında depremzede çocukların yaptığı resimlerden oluşan sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 15:49 Güncelleme: 06.02.2024 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da depremzede çocukların yaptığı resimler sergilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında depremzede çocukların yaptığı resimlerden oluşan sergi açıldı.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki The Land Of Legends'in tema parkının ev sahipliğinde "Asrın Yıkıcı Depremi İçin Çocuklarımızla El Ele Sanat Yolculuğu" adı verilen sergi düzenlendi.

        Sergide, depremlerden sonraki süreçte Antalya ve ilçelerinde konuk edilen depremzede çocukların yaptığı resimler yer aldı.

        The Land Of Legends yöneticilerinden Aslıhan Tunçbilek, açılışta yaptığı konuşmada, geçen sene yaşanılan zorlu günlerin ardından depremzede çocukların sanatı sayesinde bir araya geldiklerini söyledi.

        Tunçbilek, bu tür etkinliklerin dayanışma ruhunun canlandırılması için önemli olduğunu kaydetti.

        Sergiyi organize eden yardım gönüllüsü Feray Üster, çocukların kendi iç dünyasını, korkularını ve umutlarını resmettiğini ifade etti.

        Üster, "Bu serginin amacı, sadece resimlere değil, çocukların kalplerine ve ruhlarına odaklanmak, birbirimize destek olmak ve bir arada iyileşme sürecine katkıda bulunmaktır." dedi.

        Sergi, 14 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        Sevgilisinin eski kocasına kurşun yağdırdı!
        Sevgilisinin eski kocasına kurşun yağdırdı!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        "Benim annem de güzel"
        "Benim annem de güzel"
        Çocuğunu almak için okula gitti! Bıçaklanan veli öldü!
        Çocuğunu almak için okula gitti! Bıçaklanan veli öldü!
        Cezai ehliyeti tam çıktı! Cani anne için karar
        Cezai ehliyeti tam çıktı! Cani anne için karar
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı

        Benzer Haberler

        Depremin yıl dönümünde vali yaşadıklarını anlatırken zorlandı
        Depremin yıl dönümünde vali yaşadıklarını anlatırken zorlandı
        Antalya'da depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi
        Antalya'da depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi
        Kemer'in nüfusu 50 bine yaklaştı
        Kemer'in nüfusu 50 bine yaklaştı
        30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, Antalya'da açıldı
        30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, Antalya'da açıldı
        Asker eğlencesinde maganda mermisiyle yaralandı
        Asker eğlencesinde maganda mermisiyle yaralandı
        Depremin yıl dönümünde gökyüzüne dilek feneri bıraktılar
        Depremin yıl dönümünde gökyüzüne dilek feneri bıraktılar