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        Alanya'da iki kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 18:58 Güncelleme: 06.02.2024 - 19:28
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        Alanya'da iki kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.M. (31) idaresindeki 07 JE 277 plakalı kamyonet, Seki Mahallesi D-400 karayolunda bariyeri aşarak karşı yönden gelen M.Ş. (52) kontrolündeki 07 NLM 40 plakalı kamyon ile çarpıştı.

        Kazada sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kazadan sonra bir süre trafik aksadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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