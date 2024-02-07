Serik'te ahşap evin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu
Antalya'nın Serik ilçesinde ahşap evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya'nın Serik ilçesinde ahşap evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sarıabalı Mahallesi Köprüçay ırmağının kenarındaki ahşap evin bacasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, evin baca kısmı zarar gördü.
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