28. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası Antalya'da başladı

Bekir Kara, bu turnuvalar sayesinde kış sezonunda golfçülerin gözünün Antalya'da olduğunu belirterek, "Turnuva, ülkemizin ve bölgemizin tanıtımına en iyi şekilde katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Golf Mad Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kara, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fraport TAV Antalya Airport sponsorluğunda gerçekleştirilen turnuvada 60 bin avro para ödülünün dağıtacağını söyledi.

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