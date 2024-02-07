Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        28. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası Antalya'da başladı

        Golf Mad tarafından düzenlenen 28. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası, Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:08 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        28. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası Antalya'da başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Golf Mad tarafından düzenlenen 28. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası, Antalya'da başladı.

        Belek'teki Gloria Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya, 22 ülkeden 42'si profesyonel 168 golfçü mücadele ediyor.

        Kadınlarda Avrupa şampiyonu İngiliz Amy Boulden, erkeklerde Avrupa şampiyonu İrlandalı Damian Mcgrane de turnuvada yer alıyor.

        Turnuvada sporcular, 72 çukurda şampiyonluk mücadelesi verecek.

        Golf Mad Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kara, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fraport TAV Antalya Airport sponsorluğunda gerçekleştirilen turnuvada 60 bin avro para ödülünün dağıtacağını söyledi.

        Bekir Kara, bu turnuvalar sayesinde kış sezonunda golfçülerin gözünün Antalya'da olduğunu belirterek, "Turnuva, ülkemizin ve bölgemizin tanıtımına en iyi şekilde katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

        Organizasyon, 10 Şubat Cumartesi günü sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Wilders Hollanda Başbakanı olabilecek mi?
        Wilders Hollanda Başbakanı olabilecek mi?
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Sarılık deyip geçmeyin! Pankreas kanseri belirtisi olabilir
        Sarılık deyip geçmeyin! Pankreas kanseri belirtisi olabilir
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        İşin uzmanı açıkladı! İki bölge için çok önemli uyarı!
        İşin uzmanı açıkladı! İki bölge için çok önemli uyarı!
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Bu işin kadını erkeği yok"

        Benzer Haberler

        Antalya'da "Güney Kariyer Fuarı" düzenlenecek
        Antalya'da "Güney Kariyer Fuarı" düzenlenecek
        Antalya'da bir kişi iş yerinin önünde ölü bulundu
        Antalya'da bir kişi iş yerinin önünde ölü bulundu
        Berber, dükkanının önündeki sandalyede ölü bulundu
        Berber, dükkanının önündeki sandalyede ölü bulundu
        Antalya'da bisiklet topluluğu depremzede çocuklar için oyuncak gönderdi
        Antalya'da bisiklet topluluğu depremzede çocuklar için oyuncak gönderdi
        Serik'te ahşap evin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu
        Serik'te ahşap evin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu
        Alanyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı