28. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası Antalya'da başladı
Golf Mad tarafından düzenlenen 28. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası, Antalya'da başladı.
Golf Mad tarafından düzenlenen 28. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası, Antalya'da başladı.
Belek'teki Gloria Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya, 22 ülkeden 42'si profesyonel 168 golfçü mücadele ediyor.
Kadınlarda Avrupa şampiyonu İngiliz Amy Boulden, erkeklerde Avrupa şampiyonu İrlandalı Damian Mcgrane de turnuvada yer alıyor.
Turnuvada sporcular, 72 çukurda şampiyonluk mücadelesi verecek.
Golf Mad Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kara, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fraport TAV Antalya Airport sponsorluğunda gerçekleştirilen turnuvada 60 bin avro para ödülünün dağıtacağını söyledi.
Bekir Kara, bu turnuvalar sayesinde kış sezonunda golfçülerin gözünün Antalya'da olduğunu belirterek, "Turnuva, ülkemizin ve bölgemizin tanıtımına en iyi şekilde katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.
Organizasyon, 10 Şubat Cumartesi günü sona erecek.
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