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        Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:20 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:20
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        Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Veli Ö. idaresindeki 07 AIM 268 plakalı otomobil, Yeşilırmak Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Osman ve Cemil Çakmak'a çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Osman Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralı Cemil Çakmak ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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