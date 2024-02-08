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        Antalya Bisiklet Turu, Side-Antalya etabıyla başladı

        Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından biri olan Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya), Side-Antalya etabıyla start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 12:44 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:44
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        Antalya Bisiklet Turu, Side-Antalya etabıyla başladı
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        Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından biri olan Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya), Side-Antalya etabıyla start aldı.

        Side Antik Kenti'nden başlayan etapta bisikletçiler 137,7 kilometre pedal çevirecek. Sporcular; Manavgat Şelalesi, Aspendos Antik Kenti, Perge Antik Kenti ve Antalya Havalimanı'ndan geçerek yarışı Prof. Dr. Erdal İnönü Parkı'nda tamamlayacak.

        Organizasyonda Türkiye'yi Spor Toto, Beykoz Belediyesi Spor Kulübü, Konya Büyükşehir Belediyespor ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi temsil ediyor.

        Antalya Bisiklet Turu'na 16 ülkeden 25 takım ve 175 sporcu katılıyor. Organizasyon, yarın Demre-Antalya etabıyla devam edecek. Turun 3. etabı olan Kemer-Tahtalı 10 Şubat Cumartesi günü yapılacak. Organizasyonun son etabı olan Antalya-Antalya ise 11 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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