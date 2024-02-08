Antalya Bisiklet Turu, Side-Antalya etabıyla başladı

Antalya Bisiklet Turu'na 16 ülkeden 25 takım ve 175 sporcu katılıyor. Organizasyon, yarın Demre-Antalya etabıyla devam edecek. Turun 3. etabı olan Kemer-Tahtalı 10 Şubat Cumartesi günü yapılacak. Organizasyonun son etabı olan Antalya-Antalya ise 11 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

Organizasyonda Türkiye'yi Spor Toto, Beykoz Belediyesi Spor Kulübü, Konya Büyükşehir Belediyespor ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi temsil ediyor.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından biri olan Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya), Side-Antalya etabıyla start aldı.

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