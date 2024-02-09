Antalya'da aranan 3 cinayet şüphelisi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda nitelikli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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