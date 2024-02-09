Antalya'da aranan 3 cinayet şüphelisi yakalandı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde cinayetten aranan 3 zanlının yakalandığı bildirildi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde cinayetten aranan 3 zanlının yakalandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda nitelikli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında Hacıveliler Mahallesi'nde cinayetten arandıkları belirlenen A.A, H.A. ve M.A. gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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