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        Antalya'da aranan 3 cinayet şüphelisi yakalandı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde cinayetten aranan 3 zanlının yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 16:23 Güncelleme: 09.02.2024 - 16:23
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        Antalya'da aranan 3 cinayet şüphelisi yakalandı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde cinayetten aranan 3 zanlının yakalandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda nitelikli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Çalışmalar kapsamında Hacıveliler Mahallesi'nde cinayetten arandıkları belirlenen A.A, H.A. ve M.A. gözaltına alındı.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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