Demre'de "kasten adam öldürme" suçundan aranan 2 kişi yakalandı
Antalya'nın Demre ilçesinde "Kasten adam öldürme" suçundan aranan 2 zanlının yakalandığı bildirildi.
Antalya'nın Demre ilçesinde "Kasten adam öldürme" suçundan aranan 2 zanlının yakalandığı bildirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Demre ilçesi Gürses Mahallesi'nde nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlattı.
Çalışmalar kapsamında "Kasten Adam Öldürme" suçundan arandıkları belirlenen İ.D. ve H.D. gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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