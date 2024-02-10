Antalya açıklarındaki gemide yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, tıbbi tahliyesini yaptıkları kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Finike ilçesi açıklarında ticari gemide bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

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