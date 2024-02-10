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        Antalya açıklarındaki gemide yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında ticari gemide yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 17:51 Güncelleme: 10.02.2024 - 17:58
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        Antalya açıklarındaki gemide yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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        Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında ticari gemide yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Finike ilçesi açıklarında ticari gemide bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, tıbbi tahliyesini yaptıkları kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.

        Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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