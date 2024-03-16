Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, seçim çalışmalarını Alanya'da sürdürdü

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Alanya'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Tütüncü, Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan adayı Adem Murat Yücel ile, Alanya'da ulaşım sektörü, toptancı, otogar, taksi durağı ve balıkçı hali çalışanları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Tütüncü, Alanya'daki ulaşım esnafının çözüm bekleyen birçok konusunun olduğunu bildiklerini söyledi.

Sorunlar ne kadar büyük olursa olsun, ortak aklın yol göstericiliğinde, birlikte ve beraberlik içinde bu problemlere çözüm üretebilecek güce sahip olduklarını belirten Tütüncü, "Alanya'nın sorunları çözümsüz değil. Yeter ki bu problemleri çözecek iradeyi ortaya koyalım. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak esnafınızla da birlikteyseniz, ilçe belediyesiyle de gönül içerisindeyseniz, bu sorunlar çözümsüz değil. Alanya'nın sorunlarını çözmek bize nasip olacak." dedi.

Sanayi esnafının sorunlarını yakından bildiğini kaydeden Tütüncü, sanayilerin gelişmesi için hizmet alması gerektiğini ifade etti.

Kepez'de ilk göreve geldiğinde Akdeniz Sanayi Sitesi esnafının ihtiyaçlarını gidererek çalışmalara başladıklarını aktaran Tütüncü, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada da önce sanayi sitelerimizdeki çalışmaları önceleyeceğiz. Beklentileri yerine getireceğiz, yolları açacağız, asfaltları dökeceğiz. Biz bir şeyi iyi biliyoruz. Sanayi sitelerinden sadece sanayi esnafı faydalanmıyor. O şehrin bütün insanları sanayi sitelerinden faydalanıyor. Oradaki hareketlilik bütün şehre yansıyor. Göreve geldiğimizde Alanya'nın sanayi sitelerini, Mahmutlar'ın sanayi sitelerini en güzel hale getirmek bizim boynumuzun borcu olsun."

Alanya'da yaşayan yerleşik yabancı vatandaşlarla da bir araya gelen Tütüncü, "Alanya Antalya'mızın en güzel ilçelerinden bir tanesi. Adem Murat Yücel başkanımız, bugüne kadar sizlerin ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri yapabilmek için üstün bir gayreti ortaya koydu. Sizlerin destekleriyle Adem Murat Yücel başkanımız yeniden kazanacak." dedi.

Tütüncü, program kapsamında gerçekleştirilen buluşmada kadın ve gençlerin sorunlarını diledi.