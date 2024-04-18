KUTSO yönetiminden belediye başkanlarına "hayırlı olsun" ziyareti
Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) yönetimi, seçilen belediye bakanlarına, "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirildi.
Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) yönetimi, seçilen belediye bakanlarına, "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirildi.
KUTSO Bakanı Fahri Özen ve yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde seçilen Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Finike Belediye Bakanı Mustafa Geyikçi, Demre Belediye Bakanı Fahri Duran ve Kaş Belediye Bakanı Erol Demirhan’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
KUTSO olarak kendilerine “Batı Antalya’nın Birleştirici Gücü” sloganını belirlediklerini ifade eden Özen, "Biz dört ilçemize hizmet ederken, halkın teveccühü ile seçilen siyasi iradeyle birlikte hizmet etmek istiyoruz Seçilen tüm belediye bakanlarımızın, yapacakları hizmetlerle bölgemizin kalkınmasına katkı saylayacaklarına inanıyoruz. Bu hizmetlerde ortak akılla hizmet etmemiz halinde kazanacak olan yine bölgemiz ve halkımız olacaktır." dedi.
Özen, ziyaretlerde yeni seçilen belediye başkanlarının da kendilerine ortak hizmet etme düşüncelerini ilettiklerini belirterek, KUTSO yönetimi olarak kendilerinin de bu düşüncelerinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.