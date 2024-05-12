Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:AlanyaOba Stadı
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Furkan Ürün, Volkan Ahmet Narinç
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Coelho, Fer, Oğuz Aydın, Augusto, Eduardo, Hwang
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muçi, Cenk Tosun, Muleka
ANTALYA
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