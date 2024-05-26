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        AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol vefat etti

        AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol (65), kontrol amacıyla gittiği hastanede bypass ameliyatı olmasının ardından vefat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 13:42 Güncelleme: 26.05.2024 - 13:42
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        AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol vefat etti
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        AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol (65), kontrol amacıyla gittiği hastanede bypass ameliyatı olmasının ardından vefat etti.

        Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde geçen ay anjiyo olan AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, dün kontrol amacıyla Antalya'da özel bir hastaneye gitti. Hastanede bypass ameliyatı olan Erol, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Erol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Erol'un cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Sorgun mezarlığında defnedilecek.

        Ahmet Ali Erol, 8 Şubat 2021'de dönemin Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu'nun AK Parti Antalya İl Yönetim Kurulu'na seçilmesi sebebiyle genel merkez tarafından ilçe başkanlığına getirilmişti. Turizmci ve avukat olan Ahmet Ali Erol, evli ve bir kız çocuk babasıydı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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