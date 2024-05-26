AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol vefat etti

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol (65), kontrol amacıyla gittiği hastanede bypass ameliyatı olmasının ardından vefat etti.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde geçen ay anjiyo olan AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, dün kontrol amacıyla Antalya'da özel bir hastaneye gitti. Hastanede bypass ameliyatı olan Erol, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Erol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erol'un cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Sorgun mezarlığında defnedilecek.