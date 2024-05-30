Alageyiklerin yeni yaşam alanları GPS'li takiple belirleniyor

GÜLSEM ADAM - Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, Türkiye'ye özgü alageyiklerin doğal ortamda üremelerini sürdürmeleri için GPS takibi ile uygun yaşam alanlarını belirliyor.

Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında bulunan alageyikler için DKMP şube müdürlüğüne bağlı 6 kişilik ekip, Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde çalışmalarını sürdürüyor.

1960'lı yıllarda 7'ye kadar düştüğü tespit edilen alageyik sayısı, ekiplerin çalışmalarıyla 300'ü aştı.

Dünyada alageyikler için doğal ve genetiği bozulmamış tek yaşam alanı olarak nitelenen bölgede çoğalan alageyikler, salgın, yangın ve nesli tehdit eden her türlü olumsuzluğa karşı uygun yaşam koşullarının olduğu yurt içindeki başka bölgelere de naklediliyor.

Antalya'nın Kaş ve Manavgat ilçelerinde belirlenen yerler başta olmak üzere Isparta, Muğla ve Aydın'daki doğal alanlara da alageyik salınıyor.

Bazı alageyikler, takılan çipli tasmalarla uydu sinyali takibine alınıyor. Bu çalışma, hayvanların salındığı yeni ortamlarına adaptasyonu hakkında bilgi veriyor. Hayvanların yaşam alanı olarak benimsedikleri, beslenme ve üreme yeri haline getirdikleri doğal alan inceleniyor. Bu sayede aynı ya da benzer doğal şartlara sahip bölgelere yeni alageyikler naklediliyor.