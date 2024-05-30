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        Deniz Küreği Türkiye Kupası, Antalya'da başladı

        Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 17:44 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:44
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        Deniz Küreği Türkiye Kupası, Antalya'da başladı
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        Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

        Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen ve Manavgat Belediyesinin destekleriyle Çamiçi Halk Plajı'nda düzenlenen yarışlara, 19 kulüpten 200'ü aşkın sporcu katılıyor.

        Uzun mesafe (Endurance) ve sahil sürat (beach sprint) branşlarında düzenlenecek yarışların ilk günü uzun mesafe yarışlarıyla geçildi. Sporcular, 6 bin metrelik parkurda yapılan yarışlarda dereceye girebilmek için mücadele etti.

        İlk gün yapılan yarışların ardından uzun mesafede dereceye giren ekipler şöyle:

        Erkekler tek çifte: 1- İstanbul Dalyan Sporları, 2- Haliç Yelken ve Kürek, 3- Şişecam Spor Kulübü

        Erkekler iki çifte: 1- Sinop Gençlik ve Spor, 2- Galata Kürek, 3- Altınboynuz

        Erkekler dört çifte dümencili: 1- Sinop Gençlik ve Spor, 2- Altınboynuz, 3- Şişecam Spor Kulübü

        Kadınlar tek çifte: 1- Şişecam Spor Kulübü, 2- Haliç Yelken ve Kürek, 3- Sinop Gençlik ve Spor

        Kadınlar iki çifte: 1- Şişecam Spor Kulübü, 2- Sinop Gençlik ve Spor, 3- Haliç Yelken ve Kürek

        Kadınlar dört çifte dümencili: 1- Sinop Gençlik ve Spor, 2- Altınboynuz, 3- Haliç Kürek

        Mix iki çifte: 1- Haliç Yelken ve Kürek, 2- Şişecam Spor Kulübü, 3- Haliç Kürek

        Mix dört çifte dümencili: 1- Sinop Gençlik ve Spor, 2- Altınboynuz, 3- Haliç Yelken ve Kürek

        Yarışlar yarın Sahil Sürat (Beach Sprint) yarışları ile devam edecek.

        Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları programına alınan sahil sürat branşında yarışlar, Türkiye'de ilk kez resmi olarak Deniz Küreği Türkiye Kupası'nda yapılacak.

        ​​​​​​​Organizasyon, 2 Haziran'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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