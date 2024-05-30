Deniz Küreği Türkiye Kupası, Antalya'da başladı

Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen ve Manavgat Belediyesinin destekleriyle Çamiçi Halk Plajı'nda düzenlenen yarışlara, 19 kulüpten 200'ü aşkın sporcu katılıyor.

Uzun mesafe (Endurance) ve sahil sürat (beach sprint) branşlarında düzenlenecek yarışların ilk günü uzun mesafe yarışlarıyla geçildi. Sporcular, 6 bin metrelik parkurda yapılan yarışlarda dereceye girebilmek için mücadele etti.

İlk gün yapılan yarışların ardından uzun mesafede dereceye giren ekipler şöyle:

Erkekler tek çifte: 1- İstanbul Dalyan Sporları, 2- Haliç Yelken ve Kürek, 3- Şişecam Spor Kulübü Erkekler iki çifte: 1- Sinop Gençlik ve Spor, 2- Galata Kürek, 3- Altınboynuz Erkekler dört çifte dümencili: 1- Sinop Gençlik ve Spor, 2- Altınboynuz, 3- Şişecam Spor Kulübü Kadınlar tek çifte: 1- Şişecam Spor Kulübü, 2- Haliç Yelken ve Kürek, 3- Sinop Gençlik ve Spor Kadınlar iki çifte: 1- Şişecam Spor Kulübü, 2- Sinop Gençlik ve Spor, 3- Haliç Yelken ve Kürek Kadınlar dört çifte dümencili: 1- Sinop Gençlik ve Spor, 2- Altınboynuz, 3- Haliç Kürek