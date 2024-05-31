Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Gazi Bulvarı'nda Z.L. idaresindeki 14 BK 611 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yöndeki M.D'nin kullandığı 07 BDR 386 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
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