Antalya'da sıcak hava etkili oluyor

Antalya'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 44 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü kentte, sıcaktan bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerine akın etti.

Vatandaşlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Ayrıca bazı vatandaşların şemsiye ile bazılarının da ağaç gölgelerinde sıcaktan korunmaya çalıştığı görüldü.

Yüksek sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk azaldı.

Öte yandan, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının birkaç gün daha etkisini sürdüreceğini belirtti.