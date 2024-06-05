Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da sıcak hava etkili oluyor

        Antalya'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 17:25 Güncelleme: 05.06.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da sıcak hava etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı, hayatı olumsuz etkiledi.

        Hava sıcaklığının 44 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü kentte, sıcaktan bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerine akın etti.

        Vatandaşlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Ayrıca bazı vatandaşların şemsiye ile bazılarının da ağaç gölgelerinde sıcaktan korunmaya çalıştığı görüldü.

        Yüksek sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk azaldı.

        Öte yandan, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının birkaç gün daha etkisini sürdüreceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşüyor
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
        Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti
        Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti
        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu!
        O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu!
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Çağla Tuğaltay cinayeti 24 yıldır neden çözülemedi? Katil kim?
        Çağla Tuğaltay cinayeti 24 yıldır neden çözülemedi? Katil kim?
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"

        Benzer Haberler

        TÜBİTAK Başkanı Mandal, 26. Çevre Hizmet Ödülleri'nde konuştu:
        TÜBİTAK Başkanı Mandal, 26. Çevre Hizmet Ödülleri'nde konuştu:
        Antalya turizminde 4 milyon rekoru; savaşlara rağmen başarı
        Antalya turizminde 4 milyon rekoru; savaşlara rağmen başarı
        Antalya'da halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
        Serik'te aranan bir zanlı tutuklandı
        Serik'te aranan bir zanlı tutuklandı
        Antalya'da araçtan çıkarak seralara sıçrayan yangın söndürüldü
        Antalya'da araçtan çıkarak seralara sıçrayan yangın söndürüldü
        Antalya'da günübirlik kiralanan evler denetlendi
        Antalya'da günübirlik kiralanan evler denetlendi