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        Serik'te direk ile park halindeki otomobillere çarpan aracın sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde önce elektrik direğine ardından park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:40 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:40
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        Serik'te direk ile park halindeki otomobillere çarpan aracın sürücüsü yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde önce elektrik direğine ardından park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Yavuz Selim C.'nin kullandığı 07 BDV 909 plakalı otomobil, Boğazkent Mahallesi'nde önce yol kenarındaki elektrik direğine, ardından park halindeki 2 otomobile çarpıp takla attı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılarak Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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