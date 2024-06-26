Serik'te direk ile park halindeki otomobillere çarpan aracın sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde önce elektrik direğine ardından park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde önce elektrik direğine ardından park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yavuz Selim C.'nin kullandığı 07 BDV 909 plakalı otomobil, Boğazkent Mahallesi'nde önce yol kenarındaki elektrik direğine, ardından park halindeki 2 otomobile çarpıp takla attı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılarak Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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