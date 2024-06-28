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        Antalya OSB "Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi" aldı

        Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) Türk Standardları Enstitüsü'nden "TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi"ni alan Türkiye'deki ilk organize sanayi bölgesi olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 10:47 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:47
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        Antalya OSB "Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi" aldı
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        Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) Türk Standardları Enstitüsü'nden "TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi"ni alan Türkiye'deki ilk organize sanayi bölgesi olduğu bildirildi.

        Antalya OSB'den yapılan açıklamada, katılımcılarına sağladığı kaliteli, kesintisiz hizmet arzını, bulunduğu bölgenin doğasını koruyarak sürdürmeyi görev edinen Antalya OSB Yönetimi'nin, Türk Standardları Enstitüsü'nden TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesini alan Türkiye'deki ilk organize sanayi bölgesi olduğu belirtildi.

        Açıklamada, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 22'nci Olağan Genel Kurulu kapsamında gerçekleşen belge takdim törenine Antalya OSB'yi temsilen katılan Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Budak ve Bölge Müdürü İlhan Metin'in, Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü'den aldığı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen OSB Babşkanı Ali Bahar, TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi ile çevresel sürdürülebilirliği desteklemek ve firmalara bu hususta örnek teşkil etmeyi amaçladıklarını belirtti.

        Bahar, Yeşil OSB uyum çalışmaları kapsamında TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, Sera Gazı Emisyon Raporu doğrulaması ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirmelerinin de Antalya OSB'ye kazandırıldığını hatırlattı.

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