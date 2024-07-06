Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "Kısa Kısa Fest 2" kısa oyun festivali düzenleniyor

        Antalya'da düzenlenen "Kısa Kısa Fest 2" kısa oyun festivalinde, "Rüyamda Birini Öldürmüştüm" ve "İrrasyonel" isimli oyunlar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 14:02 Güncelleme: 06.07.2024 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Kısa Kısa Fest 2" kısa oyun festivali düzenleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da düzenlenen "Kısa Kısa Fest 2" kısa oyun festivalinde, "Rüyamda Birini Öldürmüştüm" ve "İrrasyonel" isimli oyunlar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Baküs Sahne tarafından hazırlanan ve 24 Haziran'da perdelerini aralayan festival, Baküs Sahne tiyatro salonunda devam ediyor.

        Festival kapsamında Ali Eryılmaz'ın yazdığı ve yönettiği "Rüyamda Birini Öldürmüştüm" isimli oyun sahnelendi.

        Kardeşler, kavgalar, kurbanlar ve hayatı boyunca incecik bir elekten geçen insanın geri kalanlarını anlatan oyunda, Elif Nisa Gapaylar ve Hanife Özsoy sahne aldı.

        Festivalde Tayfun Dilekçi'nin yazdığı ve yönettiği "İrrasyonel" isimli oyun da sanatverlerle buluştu.

        İnsan hayatındaki mücadeleleri konu edinen oyunda, Musa Doğanay, Reyhan Görkan ve Osman Utku Atış sahne aldı.

        Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunlar, beğeni topladı.

        Baküs Sahne Genel Sanat Yönetmeni Osman Utku Atış, AA muhabirine, geçtiğimiz yıl ilkini düzenledikleri festivali bir kez daha sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

        Festivalde her gün 2 oyunun sahnelendiğini söyleyen Atış, "Her gün 20 ila 25 dakikalık oyunlar sahneleniyor. Festival boyunca her oyun en az iki kez oynanıyor. Her bir oyun yeni ve buraya ait oyunlar. Uyarlama işler değil. Tüm oyunlar ekibimiz tarafından yazılıyor, yönetiliyor ve oynanıyor. 18 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Burada ilk oyununu yapanlar, ilk kez kısa oyun yazıp yönetenler var. Hazırlık çalışmaları yaklaşık 1,5 ay süren festivalimize ilgi de oldukça yoğun." ifadelerini kullandı.

        Atış, festivalin 7 Temmuz'a kadar devam edeceğini belirterek, tüm sanatseverleri festivale beklediklerini kaydetti.

        Festival, bugün saat 20.00'de "Sülük" ve 21.00'de "Müşteki" isimli oyunlarla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Güneş altında romantik anlar
        Güneş altında romantik anlar
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Dursun Özbek: UEFA tepemizde, ceza alabiliriz!
        Dursun Özbek: UEFA tepemizde, ceza alabiliriz!
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Ulaşıma kapatılmıştı! Kara yolunun altından çıktı
        Ulaşıma kapatılmıştı! Kara yolunun altından çıktı
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun

        Benzer Haberler

        IKF 21 Yaş Altı Korfbol Dünya Şampiyonası, Antalya'da başladı
        IKF 21 Yaş Altı Korfbol Dünya Şampiyonası, Antalya'da başladı
        Alanya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi y...
        Alanya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi y...
        Antalya'da "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesi devam ediyor
        Antalya'da "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesi devam ediyor
        Antalya'da 50 gün yoğun bakımda kalan üçüzler sağlıklarına kavuştu
        Antalya'da 50 gün yoğun bakımda kalan üçüzler sağlıklarına kavuştu
        Antalya'da bir kişi kaldığı pansiyonun önünde ölü bulundu
        Antalya'da bir kişi kaldığı pansiyonun önünde ölü bulundu
        'Balon balığı avcıları' Antalya'da 218 bin lira kazandı
        'Balon balığı avcıları' Antalya'da 218 bin lira kazandı