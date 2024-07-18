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        Akdeniz Üniversitesi geleceğin yapay zeka mühendislerini yetiştirecek

        Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 12:22 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:22
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        Akdeniz Üniversitesi geleceğin yapay zeka mühendislerini yetiştirecek
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        Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü açıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bölüm bu yıl ilk öğrencilerini alacak. 30 kişilik kontenjanın bulunduğu bölümde eğitim İngilizce olarak yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar, bölümde 2 profesör, 3 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 9 araştırma görevlisi bulunduğunu belirtti.

        Yurt dışındaki üniversitelerle de işbirliği içinde olunacağını aktaran Uluşar, şunları kaydetti:

        "Üniversitede en fazla sayıda Erasmus anlaşmasına sahip bölümlerinden bir tanesiyiz. Öğrencilerimize yurt dışı imkanları sağlama konusunda destek veriyoruz. Türkiye'de bu yıl TÜBİTAK tarafından onaylanan 18 adet yapay zeka ekosistemi oluşturma projesinin 2 tanesi bölüm hocalarımız tarafından yürütülüyor. TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü de partnerlerimizden bir tanesi. Üniversitemiz, akademik ve sosyal imkânları ile öğrenciler için benzersiz bir yer."

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