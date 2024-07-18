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        Alanyaspor'da kombine fiyatları belli oldu

        Corendon Alanyaspor'un yeni sezonda Oba Stadı'nda oynayacağı lig maçlarında geçerli olacak kombine bilet fiyatları açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 18:12 Güncelleme: 18.07.2024 - 18:12
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        Alanyaspor'da kombine fiyatları belli oldu
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        Corendon Alanyaspor'un yeni sezonda Oba Stadı'nda oynayacağı lig maçlarında geçerli olacak kombine bilet fiyatları açıklandı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon kombine kart sahibi olan taraftarların, 22-29 Temmuz'da aynı koltuklarını satın alabileceği belirtildi.

        Yeni kombine sahibi olmak isteyenlerin boş olan koltukları 22 Temmuz'dan itibaren satın alabileceğinin aktarıldığı açıklamada, "VIP kombinelerin yenileme ve satış işlemleri sadece kulübümüzden yapılacak. Diğer kombine satın alma işlemleri www.passo.com.tr, Passo mobil uygulama ve Corendon Alanyaspor Passolig Ofisi'nden yapılabilecek. Kombineler sadece Corendon Alanyaspor logolu Passolig kart sahiplerine tanımlanabilecek. Ayrıca e-bilet kullanım süresinin 1 Haziran 2025'e kadar uzatılması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Alanyaspor'da kombine bilet fiyatları şu şekilde olacak:

        Güney VIP: 30 bin lira

        Kuzey VIP: 25 bin lira

        Maraton E blok: 5 bin lira

        Maraton D-F blok: 4 bin 500 lira

        Maraton A-B-C-G-H-I blok: 4 bin lira

        Güney kale arkası: 2 bin 250 lira

        Kuzey kale arkası: 1700 lira

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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