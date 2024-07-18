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        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Alanya'da yakalandı

        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 19:26 Güncelleme: 18.07.2024 - 19:26
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        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Alanya'da yakalandı
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        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Yabancı uyruklu I.V'nin Interpol tarafından uluslararası seviyede arandığını tespit eden ekipler, Oba Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla zanlıyı yakaladı.

        Şüphelinin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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