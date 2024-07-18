Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Alanya'da yakalandı

Yabancı uyruklu I.V'nin Interpol tarafından uluslararası seviyede arandığını tespit eden ekipler, Oba Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla zanlıyı yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

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