Kemer'de jandarma ekipleri, sürücü adaylarına eğitim verdi
Antalya'da, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, sürücü adaylarına eğitim verildi.
Antalya'da, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, sürücü adaylarına eğitim verildi.
Ekipler, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Yüzümüz Hep Gülsün Projesi" kapsamında Arslanbucak Mahallesi'nde sürücü belgesi almak için kursa katılanlarla bir araya geldi.
Jandarma ekipleri, genel trafik kuralları, emniyet kemeri ve kask takmanın önemi, hareket halinde cep telefonu kullanmamak, hız kuralları ve maddi hasarlı kazalarda yapılması gerekenler üzerine eğitim verdi.
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