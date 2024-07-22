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        Kemer'de jandarma ekipleri, sürücü adaylarına eğitim verdi

        Antalya'da, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, sürücü adaylarına eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 17:33 Güncelleme: 22.07.2024 - 17:33
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        Kemer'de jandarma ekipleri, sürücü adaylarına eğitim verdi
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        Antalya'da, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, sürücü adaylarına eğitim verildi.

        Ekipler, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Yüzümüz Hep Gülsün Projesi" kapsamında Arslanbucak Mahallesi'nde sürücü belgesi almak için kursa katılanlarla bir araya geldi.

        Jandarma ekipleri, genel trafik kuralları, emniyet kemeri ve kask takmanın önemi, hareket halinde cep telefonu kullanmamak, hız kuralları ve maddi hasarlı kazalarda yapılması gerekenler üzerine eğitim verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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