Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Olympos Antik Kenti, gün yüzüne çıkarılan tarihi kalıntılarıyla turistlerin ilgisini çekiyor

        Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olympos Antik Kenti, barındırdığı tarihi kalıntılarıyla kültür, plajıyla sahil turizmine hizmet ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:37 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Olympos Antik Kenti, gün yüzüne çıkarılan tarihi kalıntılarıyla turistlerin ilgisini çekiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olympos Antik Kenti, barındırdığı tarihi kalıntılarıyla kültür, plajıyla sahil turizmine hizmet ediyor.

        Milattan önce 167-168 yıllarında basılan Likya Birliği sikkelerinde adı geçen ve Helenistik, Roma ile Bizans dönemlerine ait izler taşıyan Olympos, 2006'da başlayan ve son yıllarda ivme kazanan kazılarla yeni bir görünüme kavuşuyor.

        Bugüne kadar 1 ve 3 numaralı kilise, giriş kompleksi, Piskoposluk Sarayı, köprü, Lykiarkes Marcus Aurelius Arkhepolis Anıt Mezarı, mozaikli yapı, Antimakhos Lahdi ve Liman Anıtsal Mezarları gibi eserlerin tespit edildiği antik kent, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

        Olympos'un bugüne ulaşmış kalıntıları, doğudan batıya doğru denize akan bir ırmağın ağzında ve her iki yakasında yer alıyor. Irmak ağzının 150 metre batısında yer alan tapınak kapısı, kentin görülebilir yapılarından. Kalıntılar arasında en ilginci ise kazılarla gün ışığına çıkarılan "Kaptan Eudomus'un Lahdi." Nehir ağzının hemen yanında, kayalığın oyuğunda yer alan lahidin üzerinde bir gemi kabartması yer alıyor. Yelkensiz, direksiz ve küreksiz olan geminin arka kısmında Aphrodite kabartması bulunuyor.

        - Liman Anıtsal Mezarları ve mozaikli yapı

        Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan diğer bir eser ise Antalya Arkeoloji Müzesi Başkanlığında yürütülen kurtarma kazıları sonucunda ortaya çıkarılan "Liman Anıtsal Mezarları" adı verilen tonozlu anıt mezarlar.

        Birinci Liman Anıtsal Mezarı, ana kayanın oyulmasıyla elde edilmiş bir oda içinde yüksek bir podyum üzerine konmuş lahitten oluşuyor. Liman Anıtsal Mezarları'nın ikincisi de ana kayaya oyularak oluşturulmuş iki katlı mekan içinde yer alıyor.

        Olympos'un dikkat çeken bir tarihi kalıntısı da mozaikli yapı. Yapıda, tüm mekanların zemini mozaiklerle kaplı. İki katlı olan ve sivil bir konut olarak kullanıldığı anlaşılan yapı, mozaik ve tuğla işçilikleriyle dekoratif yönden oldukça zengin.

        Yüzeyde görülen mozaik parçalarının, ikinci katın çökmesiyle zemin kata düştüğü görülüyor. Zemin kat mozaiklerinde geometrik bordürler içerisinde su kuşları, balık, keçi, tavşan, köpek gibi hayvan figürleri yer alıyor. Mozaikler stil özelliklerine göre milattan sonra 3. yüzyıl sonu ve 4. yüzyıl başına tarihleniyor.

        İkinci kat mozaiklerinde de geometrik bordürler içerisinde hayvan figürleri bulunuyor. İkinci kat mozaikleri milattan sonra 5. yüzyıl sonu ve 6. yüzyıl başının izlerini taşıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Babasının gerçekleştirdiği aile katliamının tek tanığı oldu!
        Babasının gerçekleştirdiği aile katliamının tek tanığı oldu!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        12'nci kattan zemin kattaki esnafın üzerine düştü
        12'nci kattan zemin kattaki esnafın üzerine düştü
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        "Kimseden talimat almam!"
        "Kimseden talimat almam!"
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Arada 25 derecelik sıcaklık farkı var!
        Arada 25 derecelik sıcaklık farkı var!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Görenler kirlilik sandı gerçek farklı çıktı
        Görenler kirlilik sandı gerçek farklı çıktı
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
        KKM'ye stopaj freni
        KKM'ye stopaj freni

        Benzer Haberler

        Antalya'da konser veren Ricky Martin: Yeniden Türkiye'de sahne aldığım için...
        Antalya'da konser veren Ricky Martin: Yeniden Türkiye'de sahne aldığım için...
        Türkiye'nin anıt ağaçları; Tunç Çağı'ndan beri ayakta duranı da var, boyu 5...
        Türkiye'nin anıt ağaçları; Tunç Çağı'ndan beri ayakta duranı da var, boyu 5...
        Balık ağlarına dolanan deniz kaplumbağasının dışkısında 27 plastik atık
        Balık ağlarına dolanan deniz kaplumbağasının dışkısında 27 plastik atık
        Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin Antalya'da konser verdi
        Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin Antalya'da konser verdi
        Denizde kalp krizi geçiren kadın dubaların üstünde sahile çıkartıldı
        Denizde kalp krizi geçiren kadın dubaların üstünde sahile çıkartıldı
        Antalya ve Burdur'da Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasına tepki göster...
        Antalya ve Burdur'da Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasına tepki göster...