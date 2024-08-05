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        Antalya'da kötü kokuların yayıldığı 2 evin bahçesinden 12 kamyon çöp çıktı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde 2 evin bahçesinden 12 kamyon atık çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 12:01 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:01
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        Antalya'da kötü kokuların yayıldığı 2 evin bahçesinden 12 kamyon çöp çıktı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde 2 evin bahçesinden 12 kamyon atık çıkarıldı.

        Güneş ve Hüsnü Karakaş mahallelerinde çevreye yayılan kötü koku şikayeti üzerine Kepez Belediyesi ekiplerince çalışma yapıldı.

        Her iki mahallede müstakil tek katlı iki evin bahçesinde tonlarca çöp ve atık depolandığını tespit eden ekipler, resmi izinlerin alınmasının ardından iki evde temizlik yaptı. Bahçede biriktirilen giysi, pet şişe, teneke kutu, poşet, kağıt, mobilya gibi atıklar kepçe yardımıyla kamyonlara yüklendi.

        İki evden toplam 12 kamyon atık tahliye edildi. Çöpten arındırılan evler ile bahçelerinde temizlik ve ilaçlama yapıldı.

        Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yaptığı açıklamada, temiz bir ilçe için gereken hassasiyeti gösterdiklerini belirtti.

        Çöp, hurda, moloz atıklarıyla ilgili çalışmalara devam edeceklerini bildiren Kocagöz, yasal mevzuatlar içerisinde kimseyi kırmadan, üzmeden atıkları kaldıracaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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