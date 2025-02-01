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        Antalya'da Geleneksel Okçuluk Yarışması ödül töreni düzenlendi

        Antalya Ata Sporları Deneyim Etkinlikleri Projesi kapsamında düzenlenen Geleneksel Okçuluk Yarışması'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 15:52 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:52
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        Antalya'da Geleneksel Okçuluk Yarışması ödül töreni düzenlendi
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        Antalya Ata Sporları Deneyim Etkinlikleri Projesi kapsamında düzenlenen Geleneksel Okçuluk Yarışması'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ata Sporları Federasyonu ve Cevher Gençlik Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği yarışmanın ödül töreni Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Antalya Okçular Tekkesi'nde yapıldı.

        Törende, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, törende yaptığı konuşmada, gençliğine sahip çıkmayanların geleceğinden emin olamayacağını belirtti.

        Sökmen, milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş gençliğin bu gibi önemli projelerle yetişeceğine inandığını kaydetti.

        Ata Sporları Federasyonu Başkan Vekili Esra Karababa da geleneksel okçuluğu yaşatmak için çaba gösterdiklerini söyleyerek, projeye destek olan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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