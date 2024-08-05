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        Alanyaspor'un stat sponsoru GAİN Medya oldu

        Corendon Alanyaspor'un GAİN Medya ile yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla Alanya Oba Stadı'nın adı GAİN Park Stadyumu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 22:43 Güncelleme: 05.08.2024 - 22:43
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        Alanyaspor'un stat sponsoru GAİN Medya oldu
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        Corendon Alanyaspor'un GAİN Medya ile yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla Alanya Oba Stadı'nın adı GAİN Park Stadyumu oldu.

        Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, takımın iç saha maçlarını oynadığı Oba Stadyumu'nda isim değişikliğine gittiklerini belirtti.

        GAİN Medya ile yapılan anlaşma kapsamında stadyumun adının 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında GAİN Park Stadyumu olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu birlikteliğin hem takımımıza hem de GAİN Medya'ya çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. GAİN Medya Yönetim Kurulu'na bu iş birliğinin gerçekleşmesinden dolayı camiamız adına teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğin her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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