Antalya'da bir genç denizde boğulma tehlikesi geçirdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, vatandaşlarca kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kumluca'nın Mavikent Mahallesi Kazanova mevkiinde yakınlarıyla piknik yapan Bakır Ersoy (21), serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra çevredeki vatandaşlarca suyun üzerinde hareketsiz halde bulunan Ersoy, sahile çıkarıldı.

Bu sırada tesadüfen aynı sahilde bulunan bir doktor tarafından Ersoy'a ilk müdahale yapıldı. Nefes almadığı belirlenen ve uzun süre kalp masajı yapılan genç, olay yerine gelen ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.