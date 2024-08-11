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        Antalya'da bir genç denizde boğulma tehlikesi geçirdi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, vatandaşlarca kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 22:20 Güncelleme: 11.08.2024 - 22:20
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        Antalya'da bir genç denizde boğulma tehlikesi geçirdi
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, vatandaşlarca kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kumluca'nın Mavikent Mahallesi Kazanova mevkiinde yakınlarıyla piknik yapan Bakır Ersoy (21), serinlemek için denize girdi.

        Bir süre sonra çevredeki vatandaşlarca suyun üzerinde hareketsiz halde bulunan Ersoy, sahile çıkarıldı.

        Bu sırada tesadüfen aynı sahilde bulunan bir doktor tarafından Ersoy'a ilk müdahale yapıldı. Nefes almadığı belirlenen ve uzun süre kalp masajı yapılan genç, olay yerine gelen ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Buradaki müdahaleyle hayata dönen Ersoy, hayati tehlikesinin devam etmesi nedeniyle Finike Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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